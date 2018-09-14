Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben

Pierre M. Krause hat den richtigen Riecher, Pastewka auch!

SAT.1Staffel 4Folge 2vom 14.09.2018
Pierre M. Krause hat den richtigen Riecher, Pastewka auch!

Pierre M. Krause hat den richtigen Riecher, Pastewka auch!Jetzt kostenlos streamen

Genial daneben

Folge 2: Pierre M. Krause hat den richtigen Riecher, Pastewka auch!

43 Min.Folge vom 14.09.2018Ab 12

Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Genial daneben
SAT.1
Genial daneben

Genial daneben

Alle 7 Staffeln und Folgen