Genial daneben

Was versteht man unter "Kleintierunterdrückung"?

SAT.1Staffel 7Folge 6vom 25.06.2021
Folge 6: Was versteht man unter "Kleintierunterdrückung"?

45 Min.Folge vom 25.06.2021Ab 12

Wer könnte Fragen gemeiner stellen als Hugo Egon Balder? Keiner. Deshalb fordert der Moderator in der neuen Staffel der Kult-Comedyshow "Genial daneben" das Rate-Team wieder ganz besonders heraus: Hella von Sinnen und Wigald Boning beantworten zusammen mit weiteren Gästen skurrile und witzige Fragen der Zuschauer.

