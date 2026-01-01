German Cops
Die Dokusoap begleitet die deutschsprachigen Cops Heidi, Harald und Jeffrey in den USA. Wir tauchen in ihr Leben ein und erfahren, wie sie mit den knallharten Herausforderungen der amerikanischen Strafverfolgung - aber auch dem Culture-Clash - umgehen. Zwischen Verfolgungsjagd, Einsätzen mit dem SWAT-Team, Drogenkriminalität und häuslicher Gewalt riskieren sie täglich ihr Leben. Umso wichtiger ist ihr Privatleben: hier leben sie deutsche "Herzlichkeit" und Traditionen.