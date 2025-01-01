Gestrandet... in den Flitterwochen
Liebes-Test im Paradies: Sechs frisch vermählte Paare wagen den Start in ein neues Leben: Sie heiraten unbekannterweise und verbringen ihre Flitterwochen auf einer einsamen Insel.
Gestrandet in den Flitterwochen: Die Suche nach dem Eheglück
SAT. 1 verhilft wieder zum Eheglück. Nach Hochzeit auf den ersten Blick kommt nun das nächste TV-Experiment, bei dem die Kandidaten heiraten, ohne sich zu kennen. Doch diesmal findet die TV-Show im Paradies auf einer Insel statt. Erfunden hat das Format die gleiche dänische Produktionsfirma, die auch „Hochzeit auf den ersten Blick“ entwickelt hat. Die Adaption von Stranded on Honeymoon Island ist bereits international erfolgreich und wird jetzt erstmalig im deutschen TV ausgestrahlt. Die sechs Folgen der ersten Staffek laufen ab dem 17. April 2024 immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1 sowie auf Joyn und sogar eine neue Folge eine Woche vorher auf Joyn PLUS+. Wenn du also mal eine Folge verpasst, ist das kein Problem. In der Joyn Mediathek kannst du immer alles nachschauen.
Das Konzept
Sechs Paare wollen nicht mehr auf den Richtigen warten müssen, um endlich zu heiraten. In Gestrandet... in den Flitterwochen geht es deswegen direkt ins Eheleben. Ohne erste Dates und Kennenlernphase stehen die Paare vor dem Traualtar und verbringen die ersten Wochen zu zweit auf einer einsamen Insel. Auf der Suche nach der großen Liebe nehmen sie ihr Glück dabei selbst in die Hand.
Zwölf Singles im Alter von 27 bis 44 Jahren geben sich also das Ja-Wort und lernen sich erst in den Flitterwochen kennen. Ihre Zweisamkeit verbringen sie allein auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean. Ohne Ablenkung und abgeschottet von der Außenwelt können die Frischvermählten herausfinden, ob sie wirklich füreinander geschaffen sind. Vorab haben Beziehungsexperten für jeden Kandidaten den perfekten Partner für ein ideales Match ermittelt. Doch ob es auch zwischen den Paaren passt, muss sich erst noch zeigen. Denn auf der ungewöhnlichen Suche nach der großen Liebe kann alles passieren.
Die Kandidat*innen
Sechs Frauen und sechs Männer lassen sich auf das Experiment ein. Darunter auch Saskia. Die Erzieherin ist 29 Jahre alt und gibt dem 32-jährigen Versicherungskaufmann Jörn das Jawort. Gemeinsam springen sie nach der Trauung ins Meer und sind dann zusammen auf der Insel "gestrandet."
Auch die 35-jährige Intensivkrankenschwester Charleen will mit Hilfe der Experten ihr Glück finden. Auch Tanzlehrerin Romina, 30, Verkäuferin Nadine, 33, und Steffi, 36, wollen nicht länger warten und vertrauen auf die Hilfe der Paar-Experten bei der Suche nach der großen Liebe.
Bei den Männern machen sich Einzelhandelskaufmann Oli, 30, Vertriebsmitarbeiter Carlo, 27, Filialleiter Crish, 44, und der gelernte Maurer Niklas, 30, auf die Suche nach dem perfekten Gegenstück. Mit dabei ist auch der 36-jährige Tischlermeister Jens, der schon vor „Gestrandet... in den Flitterwochen“ verlobt war. Hoffentlich findet er jetzt die Richtige.
Man darf also gespannt sein, wen die Experten zusammengebracht haben und ob sie wirklich füreinander bestimmt sind. Und ob sich die Paare wirklich verstehen und lieben können, bleibt bis zum Finale im Mai 2024 offen. Denn nicht alles bleibt in den Flitterwochen so harmonisch, wie man es sich wünscht. Streit, Drama und Liebe sind in der neuen Liebesshow garantiert. Für Entertainment ist bei Gestrandet... in den Flitterwochen auf jeden Fall gesorgt.