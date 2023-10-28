Die liebe VerwandtschaftJetzt kostenlos streamen
Ghostbusters
Folge 37: Die liebe Verwandtschaft
23 Min. Ab 6
Ein schlimmer Tag für Prime Evil: Zwar kann er Belfry entführen, doch dann taucht seine nervtötende Schwester Prime Odil zusammen mit Neffe Snookoons auf. Jaja, auch bei Geists bringt die Verwandtschaft alles durcheinander. Die Ghostbusters aber freuen sich über die unfreiwillige Unterstützung ...
