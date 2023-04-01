Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 01.04.2023
Folge 9: Wie werde ich Ghostbuster

23 Min.Folge vom 01.04.2023Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

