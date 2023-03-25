Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghostbusters

Eine seltsame Freundschaft

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 8vom 25.03.2023
Eine seltsame Freundschaft

Eine seltsame FreundschaftJetzt kostenlos streamen

Ghostbusters

Folge 8: Eine seltsame Freundschaft

23 Min.Folge vom 25.03.2023Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghostbusters
ProSieben MAXX
Ghostbusters

Ghostbusters

Alle 1 Staffeln und Folgen