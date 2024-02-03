Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghostbusters

Die kleine große Fledermaus

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 51vom 03.02.2024
Die kleine große Fledermaus

Ghostbusters

Folge 51: Die kleine große Fledermaus

22 Min.Folge vom 03.02.2024Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

