Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 21.11.2025
45 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Der Weiße Stör ist mit über drei Metern Länge und bis zu 500 Kilogramm Gewicht ein echter und leider seltener Gigant. Cyril Chauquet und sein Team helfen Wissenschaftlern, den Riesenfisch zu schützen. In tosenden Gebirgsflüssen und bei eisigen Temperaturen suchen sie nach einem Exemplar des Weißen Störs.

Kabel Eins Doku
