Gilmore Girls
Folge 20: Drei magische Worte
43 Min.Folge vom 21.11.2025
Als Rory mitbekommt, dass sich ihre beste Freundin Lane und ihr Ex-Freund Dean treffen, platzt ihr der Kragen. Sie fühlt sich von der ganzen Welt verraten. Nach einem Streit mit ihrer Mutter, packt sie ihre Sachen und flüchtet zu ihren Großeltern. Lorelai führt in der Zwischenzeit ein Gespräch mit Dean, das ihr die Augen öffnet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick