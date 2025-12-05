Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Staffel 2Folge 19vom 05.12.2025
Folge 19: Nachhilfe

43 Min.Folge vom 05.12.2025

Luke hat Probleme mit Jess' Disziplin. Er geht nicht zur Schule und wird das Jahr wiederholen müssen, wenn sich nichts ändert. Trotz Lorelais Widerstand bittet er Rory darum, Jess Nachhilfe zu geben. Schon nach kurzer Zeit raubt er ihr aber die Nerven. Er schlägt vor zur Eisdiele zu fahren, aber das endet in einem Drama und entfacht einen schlimmen Streit zwischen Lorelai und Luke. Unterdessen kommt Christopher vorbei, um Rory zu sehen ... Aber ist er wirklich nur wegen ihr da?

