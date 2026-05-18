Gilmore Girls
Folge 21: Ferngesteuert
41 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Lorelai hat ihre Abschlussprüfung an der Wirtschaftsschule bestanden und bekommt daraufhin ein Geschenk von Christopher, das sie unglaublich rührt. Rory versucht sich währenddessen hartnäckig zu überreden auch zur geplanten Abschlussfeier zu gehen. Heimlich und gegen den Willen ihrer Mutter lädt sie dazu auch Emily und Richard ein. Das Fest wird dadurch für Lorelai eher unangenehm. Unterdessen fährt Rory nach New York um Jess zu besuchen - was vieles durcheinanderbringt.
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