Gilmore Girls
Folge 7: Tanzmarathon
42 Min.Folge vom 01.07.2026
Bei dem diesjährigen Tanzmarathon will Lorelai endlich den Pokal mit nach Hause nehmen, nachdem sie schon vier Mal von einem Nachbarn besiegt wurde. Dummerweise sagt ihr Tanzpartner die Veranstaltung ab, so dass sie Rory als seinen Nachfolger bestimmt. In der sechsten Runde fällt Dean plötzlich ein, mit Rory Schluss zu machen. Aufgelöst verlässt sie die Tanzfläche. Doch wie geht es mit Lorelai weiter?
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Gilmore Girls
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Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH