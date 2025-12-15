Gilmore Girls
Folge 8: Mit List und Tücke
43 Min.Folge vom 15.12.2025
Richard hat still und heimlich einen Besichtigungstermin an der Universität von Yale vereinbart und macht sich mit Emily, Lorelai und Rory auf den Weg zu Rorys neuer Ausbildungsstätte. Die fühlt sich allerdings von dem Tatendrang ihres Opas ziemlich überrumpelt. Auch in der Liebe läuft es für die junge Frau nicht rund. Soll sie sich wirklich in eine neue Beziehung mit Jess stürzen, so kurz nach der Trennung von Dean?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick