Gilmore Girls

Mit List und Tücke

sixxStaffel 3Folge 8vom 15.12.2025
Mit List und Tücke

Mit List und TückeJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 8: Mit List und Tücke

43 Min.Folge vom 15.12.2025

Richard hat still und heimlich einen Besichtigungstermin an der Universität von Yale vereinbart und macht sich mit Emily, Lorelai und Rory auf den Weg zu Rorys neuer Ausbildungsstätte. Die fühlt sich allerdings von dem Tatendrang ihres Opas ziemlich überrumpelt. Auch in der Liebe läuft es für die junge Frau nicht rund. Soll sie sich wirklich in eine neue Beziehung mit Jess stürzen, so kurz nach der Trennung von Dean?

