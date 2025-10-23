Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gilmore Girls

Ganz oder gar nicht

sixxStaffel 6Folge 22vom 23.10.2025
Ganz oder gar nicht

Ganz oder gar nichtJetzt kostenlos streamen

Gilmore Girls

Folge 22: Ganz oder gar nicht

43 Min.Folge vom 23.10.2025

Emily und Richard sehen in der hübschen Psychologin Carolyn die perfekte Partnerin für Christopher und starten die Verkupplungsmaschine. Unterdessen hat Lorelai ein entscheidendes Gespräch mit Carolyn. Daraufhin fährt Lorelai zu Luke und setzt ihm die Pistole auf die Brust - entweder sie heiraten nun endlich oder die Beziehung ist beendet ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Gilmore Girls
sixx
Gilmore Girls

Gilmore Girls

Alle 3 Staffeln und Folgen