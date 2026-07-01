Gilmore Girls
Folge 7: Stadt der Liebe
40 Min.Folge vom 01.07.2026
Lorelai und Christopher machen einen Kurztrip nach Paris. Inspiriert von der Stadt der Liebe kommt der Romantiker in Christopher zum Vorschein und er macht Lorelai spontan einen Heiratsantrag. Die steht jedoch mit beiden Beinen auf dem Boden und bleibt skeptisch. Unterdessen ist Rory ratlos, was ihre Zukunftspläne angeht. Sie braucht Rat und hofft, diesen bei ihrem alten Kumpel Marty zu finden. Der verhält sich jedoch äußerst merkwürdig ...
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