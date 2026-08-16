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Gordon Ramsay - Kulinarische Abenteuer

Perus heiliges Tal

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 16.08.2026
Perus heiliges Tal

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Gordon Ramsay - Kulinarische Abenteuer

Folge 1: Perus heiliges Tal

47 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12

Gordon Ramsay packt den Reisekoffer: Der Starkoch macht sich auf in ferne Länder, um Menschen aus aller Welt kulinarische Geheimnisse zu entlocken. Jede seiner Destinationen birgt eine besondere Challenge - sei es das Beschaffen außergewöhnlicher Zutaten, die Verkostung unbekannter Lebensmittel oder das Nachahmen neu erlernter Zubereitungstechniken.

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