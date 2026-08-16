Gordon Ramsay - Kulinarische Abenteuer
Folge 1: Perus heiliges Tal
47 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Gordon Ramsay packt den Reisekoffer: Der Starkoch macht sich auf in ferne Länder, um Menschen aus aller Welt kulinarische Geheimnisse zu entlocken. Jede seiner Destinationen birgt eine besondere Challenge - sei es das Beschaffen außergewöhnlicher Zutaten, die Verkostung unbekannter Lebensmittel oder das Nachahmen neu erlernter Zubereitungstechniken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick