Gordon Ramsays Roadtrip

Ein italienischer Job

All3MediaStaffel 1Folge 1
Ein italienischer Job

Gordon Ramsays Roadtrip

Folge 1: Ein italienischer Job

45 Min.Ab 12

Die erste Station auf dem Europatrip der Starköche ist Gino D'Acampos Heimat Italien. Hier möchte er Gordon und Fred die heimische Küche näherbringen. Gesagt, getan - doch dann stellt der Italiener seine beiden Freunde vor eine besondere Herausforderung: Das Trio soll sich gemeinsam auf eine abenteuerliche Reise nach Sardinien begeben, um dort eine Hochzeitsgesellschaft mit italienischen Köstlichkeiten zu verwöhnen.

