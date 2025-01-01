Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Ab 12

Starkoch Gordon Ramsay möchte seinen Freunden Gino und Fred nicht nur seine Heimat Schottland und ihre kulinarischen Schätze näherbringen, er will gemeinsam mit ihnen die Gäste am Clansitz der Ramsays bekochen. Um die richtigen Zutaten für ihr Festmahl zu sammeln, reisen Gino und Fred gemeinsam mit Gordon durch das Land und lernen dabei die schottische Kultur und ihren Kleidungsstil kennen.

