Live aus Schmitz' Halbpension: Das SAT.1-FrühstücksfernsehenJetzt kostenlos streamen
Halbpension mit Schmitz XXL
Folge 1: Live aus Schmitz' Halbpension: Das SAT.1-Frühstücksfernsehen
90 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 12
Zum Auftakt von "Halbpension mit Schmitz XXL" gibt es nicht nur Frühstücksbuffet zur besten Sendezeit - sondern das "SAT.1 Frühstücksfernsehen" live aus der Pension. Anlässlich der Reihe "Die außergewöhnlichsten Hotels Deutschlands" richten sich Alina Merkau und Christian Wackert ihr Morning-Show-Studio bei Ralf Schmitz ein. Die Aufregung beim Gastgeber und seinem Team ist nur zu verständlich. Und hat sich nicht auch noch Schauspieler Oliver Korittke angemeldet?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick