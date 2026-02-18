Der Fall Aaron HernandezJetzt kostenlos streamen
Hall Of Crime
Folge 1: Der Fall Aaron Hernandez
69 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 16
"Er hatte alles: einen Super-Bowl-Auftritt, 40 Millionen Dollar Vertrag, eine kleine Tochter. Vier Jahre später ist Aaron Hernandez tot – als verurteilter Mörder, in einer Gefängniszelle, mit 27. Wie wird aus einem der talentiertesten Footballspieler seiner Generation ein Killer? In "Hall of Crime" beleuchten Jess Schöne und Daniel Jensen von der Footballerei die faszinierenden und oft schockierenden Verknüpfungen zwischen True Crime und der NFL. Daniel stellt spannende Kriminalfälle vor, die NFL-Spieler betreffen, und zusammen diskutieren die gesellschaftlichen und sportlichen Implikationen dieser Vorfälle."
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