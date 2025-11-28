Staffel 3Folge 47vom 28.11.2025
Der PelzjägerJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 47: Der Pelzjäger
48 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Gemeinsam mit zwei weiteren prominenten Damen posiert Jennifer für die Werbekampagne einer Pelzfirma. Kurz darauf wird eine von ihnen, Evelyn Carney, ermordet aufgefunden, nur mit ihrem Pelz bekleidet. Jennifer befürchtet einen Zusammenhang mit der Werbeaktion und lädt die dritte Teilnehmerin, Laura Bankroft, zu sich ein. Beim abendlichen Bad im Swimmingpool der Harts wird auch sie erschossen. Nun muss Jennifer ebenso um ihr Leben fürchten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick