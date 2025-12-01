Staffel 3Folge 48vom 01.12.2025
Hart aber herzlich
Folge 48: Zaubertricks
48 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Die Harts schenken Max ihre Eintrittskarten für eine Zaubershow im Magischen Palast. Dort hält man ihn und seine neue Freundin Marlene für das Ehepaar Hart. Vickie, die Assistentin des Magischen Marcus, bittet Max als Freiwilligen auf die Bühne. Der Magier lässt ihn verschwinden. Durch eine Falltür landet er im Keller des Gebäudes. Dort erwarten ihn bereits Marcus und ein geheimnisvoller Herr mit einbandagiertem Kopf. Doch der echte Jonathan ist bereits unterwegs.
