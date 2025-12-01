Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 48vom 01.12.2025
Zaubertricks

ZaubertricksJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 48: Zaubertricks

48 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Die Harts schenken Max ihre Eintrittskarten für eine Zaubershow im Magischen Palast. Dort hält man ihn und seine neue Freundin Marlene für das Ehepaar Hart. Vickie, die Assistentin des Magischen Marcus, bittet Max als Freiwilligen auf die Bühne. Der Magier lässt ihn verschwinden. Durch eine Falltür landet er im Keller des Gebäudes. Dort erwarten ihn bereits Marcus und ein geheimnisvoller Herr mit einbandagiertem Kopf. Doch der echte Jonathan ist bereits unterwegs.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen