SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 54vom 09.12.2025
48 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Jae Turner, die rechte Hand des Briefmarkenhändlers Faraday, tauscht den "Zinnoberroten Neuner" gegen ein Plagiat aus und klebt das Original auf eine Einladung unter eine normale Briefmarke. Sie muss jedoch tatenlos zusehen, wie ihr Chef den Harts die Karte überreicht. Als den Harts der Irrtum klar wird, hat Max die Karte bereits aufgegeben. Sie erwischen gerade noch den Postboten und gehen zur Ausstellung, wo sie schon von Jae und ihrem Partner Richardson erwartet werden ...

