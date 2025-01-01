Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Shelby ist unschlagbar

WarnerStaffel 4Folge 4
Folge 4: Shelby ist unschlagbar

41 Min.Ab 6

Lavon organisiert spontan eine Talentshow, bei der ganz Bluebell teilnehmen soll. Die Einwohner können sich dabei ein kleines Taschengeld dazuverdienen, was besonders Lemon im Moment sehr gelegen käme. Jeder fürchtet sich jedoch vor der äußerst begabten Shelby, die die besten Chancen auf den Siegerpokal hat. Kurz vor dem Auftritt wird Shelby plötzlich so krank, dass ihre Teilnahme auf der Kippe steht. Zufall oder Plan?

