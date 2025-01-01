Hart of Dixie
Folge 9: Die fünf Omen
41 Min.Ab 6
Anna-Beth erscheint im Traum der Gründer von Bluebell und warnt sie vor dem Ende des beschaulichen Örtchens. Bevor Bluebell der Vergangenheit angehören soll, werden die Bewohner fünf Zeichen wahrnehmen. Die Bürger sind in Panik, denn die Zeichen erscheinen tatsächlich, eines nach dem anderen. Unterdessen arrangiert Zoe die Kulisse für ihren Heiratsantrag an Wade. Ein (un)glücklicher Zufall sorgt jedoch dafür, dass eine andere Person "Ja!" sagt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick