Harvey Girls Forever!
Folge 3: Harvey-Ween/Ein frischer Wind in der Harvey Street
23 Min.Ab 6
Audrey, Lotta und Dot bilden das superstarke Mädchentrio, das auf der Harvey Street für Gerechtigkeit sorgt. Dort wo Kinder ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen und sich jeder Tag wie Samstag auf drei Kugeln Eis anfühlt, hört der Spaß nie auf.
