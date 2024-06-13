Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hast du Töne?

Episode 3

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 13.06.2024
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Hast du Töne?

Folge 3: Episode 3

116 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12

Das Musik-Quiz "Hast Du Töne?" feiert nach knapp 25 Jahren sein Comeback mit Original-Moderator Matthias Opdenhövel. Es wird bunt. Es wird laut. Es wird eine Party. Drei Promi-Duos hören ganz genau hin: Wer erkennt einen Song an den ersten Tönen? Wer errät die meisten Songs im Schnelldurchlauf und wer anhand nur eines einzigen Instruments? Am Ende gewinnt jemand aus dem Zuschauerblock des Sieger-Duos bis zu 25.000 Euro.

