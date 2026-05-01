Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 4: Die Sexmaschine
24 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Bei der Bekämpfung einer Wespenplage mit dem neuen Wundermittel "Libidan" geht etwas schief: Dieter Krause bekommt den größten Teil selbst ab und hat es fortan mit einer sehr merkwürdigen Nebenwirkung zu tun. Als im Dackelclub die neue Dackelkönigin gekrönt werden soll, nimmt das Unglück seinen Lauf ...
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