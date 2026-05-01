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Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Das Manga Girl

Staffel 6Folge 8vom 01.05.2026
Das Manga Girl

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Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 8: Das Manga Girl

24 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12

Tommie ist verliebt, die hübsche Michiko aus seiner Klasse hat es ihm angetan. Doch aus einem vermeintlich romantischen Date wird ein katastrophaler Nachmittag mit den Eltern - und aus einem teuren Koi-Karpfen ein toter Blender. Lässt sich so Michikos Herz erobern?

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