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Haustier sucht Herz

Folge 4

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4vom 11.07.2019
Folge 4

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Haustier sucht Herz

Folge 4: Folge 4

46 Min.Folge vom 11.07.2019Ab 12

In der vierten Ausgabe verschlägt es Jochen Bendel nach Brandenburg an der Oberhavel. Im Tierheim Tornow besucht er die Katzenmama Audrey. Sie wurde mit ihren Kitten aus einer schlechten Haltung beschlagnahmt. Als man sie im Tierheim aufnahm, waren die Katzen abgemagert und verwahrlost. Nur durch die liebevolle Pflege der Tierheimmitarbeiter ist die Katzenfamilie mittlerweile gesund und munter. Und bald dürfen sie in eine liebevolle Familie umziehen.

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