Das ultimative Powerfood: Käse
Hausweltskost
Folge 1: Das ultimative Powerfood: Käse
18 Min.Folge vom 27.09.2024
Diese Staffel von Hausweltskost wird rekordverdächtig. Extremkraftsportler und 39-facher Weltrekordhalter Franz Müllner kocht gemeinsam mit Theresa Putz, Profiköchin, bekannt aus dem TV-Format „The Taste“. Dabei geht es um Hausmannskost und richtige Kraftnahrung. Denn – was isst so ein Extremsportler überhaupt? Franz Müllner macht sich im Vorfeld auch auf die Suche nach typischen heimischen Zutaten und Gerichten und „stolpert“ dabei über so manchen Kraftakt.
