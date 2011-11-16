Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See
Staffel 8Folge 13vom 16.11.2011
43 Min.Ab 12

Stefan ist noch immer hin und weg von Laura, und auch sie ist sich sicher, dass er etwas für sie empfindet. Als Daniel ihn und Laura spontan zum Essen einlädt, zieht sich Stefan aber wieder in sein Schneckenhaus zurück. Nachdem die körperliche Annäherung zu Conrad gescheitert ist, versucht Saskia ihn mit anderen Mitteln zu verführen. Daniel und Dr. Rösler, der Mitbewerber um die Assistenzarztstelle, sind zum abschließenden Gespräch mit Bernheimer und Conrad geladen. Obwohl Daniel im Fall Buchholz mit seiner Diagnose richtig lag, macht Bernheimer ihm erneut klar, dass er nicht sein Favorit für den Posten ist.

