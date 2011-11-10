Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 9: Folge 145
42 Min.Folge vom 10.11.2011Ab 12
Saskia versucht das enge Verhältnis von Laura und Conrad zu zerstören. Während sie Conrad weismacht, Laura hätte sich in ihn verliebt, versucht sie den Professor in den Augen ihrer Tochter in Misskredit zu bringen. Laura freut sich, ihren alten Studienfreund Daniel wiederzusehen, ist aber irritiert, dass sich Stefan offensichtlich von ihr distanziert. Als Daniel sie zu einem Wiedersehens-Picknick einlädt, willigt sie zögernd ein. Prompt treffen die beiden auf Stefan. Um der Neurodermitispatientin Stefanie zu helfen, entschließt sich Conrad zu ungewöhnlichen Behandlungsmethoden.
