Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 14: Folge 150
42 Min.Folge vom 17.11.2011Ab 12
Stefan dementiert gegenüber Daniel, in Laura verliebt zu sein und ermutigt ihn stattdessen, sich bei Laura ins Zeug zu legen. Er verhilft Daniel und Laura zu ihrer ersten eigenverantwortlichen und - gemeinsamen - OP. Daniel, der Stefan offen bewundert, fragt ausgerechnet ihn um Rat, wie er Laura näher kommen kann. Johannes Nosch hat sich nicht nur das Sprunggelenk gebrochen, während er und seine Frau die Belegschaft auf Trapp halten, zerbrechen sich die Ärzte wegen seiner ständigen Schwindelanfälle den Kopf. Eine andere Diagnose fällt dagegen leicht: die Noschs sind notorische Streithähne und ihre Beziehung ist alles andere als harmonisch.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick