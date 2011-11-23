Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 18: Folge 154
43 Min.Folge vom 23.11.2011Ab 12
Laura reißt sich zusammen und erzählt Daniel nichts von ihrem Liebeskummer wegen Stefan. Da bittet sie Professor Conrad, sich ein wenig um Daniel zu kümmern, der in seinen Augen sehr emotional in den Fall Christopher Brandner involviert ist. Professor Conrad und Bernheimer haben nach einem Krampfanfall weitere Untersuchungen bei Christopher angeordnet. Dabei diagnostizieren sie einen bösartigen und schnellwachsenden Hirntumor. Unterdessen legt Conrads alter Mentor Prof. Dr. Sternberger während einer Vortragsreise einen Zwischenstopp in der Seeklinik ein, um seinen ehemaligen Zögling zu besuchen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick