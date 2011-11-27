Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 20: Folge 156
43 Min.Folge vom 27.11.2011Ab 12
Vicky begegnet Christopher Brandner in der Klinik, den sie aus der Schule kennt. Als sie erfährt, dass er einen Gehirntumor hat und daran auch sterben könnte, beginnt die junge Schwesternschülerin zu zweifeln, ob sie ihrem Beruf gewachsen ist. Saskia und Georg kommen aus den USA zurück und haben die Vertragsunterlagen für Conrads Rheuma-Studie in der Tasche. Dieser grübelt darüber, ob er heimlich einen Vaterschaftstest durchführen soll, um endlich Gewissheit gegenüber Laura zu bekommen. Laura fällt das merkwürdige Verhalten ihres Chefs auf.
