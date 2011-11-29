Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 22: Folge 158
43 Min.Folge vom 29.11.2011Ab 12
Lauras Reaktion auf seine Liebeserklärung ist nicht so, wie Daniel es sich vorgestellt hat. Schnell relativiert er seine Gefühle ihr gegenüber. Saskia macht gute Miene zu Conrads Vaterglück. Gerade noch so kann sie verhindern, dass Conrad sich Laura als ihr Vater offenbart. Florians Hochzeit steht kurz bevor. Henriette, die die Eheschließung mit Nora für keine gute Idee hält, erklärt Florian, dass sie nicht als Trauzeugin zur Verfügung steht. Vicky wird von Karen und Mesut aufs Korn genommen. Anlässlich ihrer Schwesternweihe wird sie auf die Suche nach einer angeblich verschollenen Patientin geschickt.
