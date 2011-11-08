Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 8Folge 7vom 08.11.2011
43 Min.
Ab 12

Conrad steht zu dem Versprechen, das er Saskia gegeben hat, und behält sein Wissen über Lauras angeblichen Vater für sich. Saskia glaubt zufrieden, dass sich das Thema damit erledigt hat. Da wird sie durch Georg darauf aufmerksam, dass ihre Maßnahmen das Gegenteil bewirkt haben, denn Conrad entwickelt sich anscheinend immer mehr zum väterlichen Freund für Laura. Laura fühlt sich etwas erleichtert durch ihre Liebes-Beichte bei Conrad. Doch gegenüber Stefan bekommt sie ihre Gefühle immer weniger unter Kontrolle. In einem Abschiedsbrief von Karl Enthammer, spricht dieser auch das innige Verhältnis von Stefan und Laura an.

