Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 8: Folge 144
43 Min.Folge vom 09.11.2011Ab 12
Laura lädt im Überschwang der Gefühle nach "ihrer" ersten Geburt Stefan dazu ein, mit ihr gemeinsam zur Eröffnung des "Wolpertinger" zu gehen. Doch Stefan sucht fieberhaft nach einer Ausrede, dieser Verabredung zu entgehen. Die frischgebackenen Eltern Julia und Bernd sind überglücklich, dass die Geburt im Park dank Laura ohne Probleme verlaufen ist. Als Bernd Julia einen Heiratsantrag macht, lehnt sie ab, weil sie glaubt, er tue dies nur wegen dem Kind und nicht aus Liebe. Stefanie Weidinger, eine schüchterne, junge Frau, die unter einer starken Neurodermitis leidet, kommt in die Seeklinik.
