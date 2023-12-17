Highway Heroes Canada
Folge 15: Spaß mit Schrecken
42 Min.Folge vom 17.12.2023Ab 12
So atemberaubend die Landschaft auch ist, durch die er führt, der Coquihalla Highway in Kanada gehört zu den gefährlichsten Schnellstraßen der Welt. Nicht nur, dass die wichtige Ost-West-Verbindung durch die Berge von Britisch Columbia streckenweise über starkes Gefälle führt. Raues Wetter und Steinschläge machen sie selbst für erfahrene Trucker zur Herausforderung - vor allem im Winter. Das Team von Jamie Davis Heavy Rescue rückt aus, wenn Lkws bei Eis und Schnee in Not sind.
