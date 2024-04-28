Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Highway Heroes Down Under

Ein Flugzeug auf Reisen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 28.04.2024
Joyn Plus
Ein Flugzeug auf Reisen

Ein Flugzeug auf ReisenJetzt ohne Werbung streamen

Highway Heroes Down Under

Folge 9: Ein Flugzeug auf Reisen

44 Min.Folge vom 28.04.2024Ab 12

Die Doku-Serie "Highway Heroes Down Under? begleitet Abschleppdienste in Australien und Neuseeland. Für die waghalsigen Bergungsmanöver benötigen die Mitarbeiter riesige Trucks, außergewöhnliche Fähigkeiten und besonders viel Mut. Die Abschlepper trotzen jeglichen Witterungsbedingungen und müssen auch im schwierigsten Terrain zurechtkommen.

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Down Under
ProSieben MAXX
Highway Heroes Down Under

Highway Heroes Down Under

Alle 2 Staffeln und Folgen