Ein Notfall kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Norway
Folge 3: Ein Notfall kommt selten allein
45 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12
Die packende Doku-Serie "Highway Heroes Norway" begleitet Abschleppdienste in Norwegen, deren Mitarbeiter immer wieder Kopf und Kragen riskieren, um Menschen in Not zu retten. Oftmals geraten die Einsätze zu einem Rennen gegen die Zeit, denn nicht selten geht es um Leben und Tod ...
Weitere Folgen in Staffel 7
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