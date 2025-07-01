Hochsee Cowboys
Folge 9: Kopf an Kopf
48 Min.Ab 12
Der erste Teil der Wettkampfsaison liegt hinter den Fischern von Gloucester doch nicht jeder der rivalisierenden Kapitäne ist mit dem Fangergebnis zufrieden. Kein Wunder also, dass der Druck auf die Crews bis ins Unermessliche steigt und die Stimmung angespannt ist. Während einige Teams in der Not mit der Konkurrenz kooperieren, versuchen andere ihr Glück weiter im Alleingang. Es ist eine Zerreißprobe für alle Beteiligten.
