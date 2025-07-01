Hochsee Cowboys
Folge 11: Eine ungewisse Zukunft
48 Min.Ab 12
Für Wicked Pissah und Pinwheel wird die Luft dünn. Statt sich jedoch auf den nächsten Fang zu konzentrieren, geht es beiden Crews vor allem darum, dem Konkurrenten ein Schnippchen zu schlagen. Wenn sie im Wettkampf noch eine Rolle spielen wollen, müssen sie ihre persönlichen Rivalitäten ruhen lassen. Das Team der Fish Hawk wiederum gehörte in der vergangenen Saison zu den Verlierern. Umso mehr wollen Kapitän Brad Krasowski und sein Erster Offizier Matt Mattson nun allen zeigen, was sie können.
