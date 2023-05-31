Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 12: Der Partyschreck
60 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 12
Einige Wochen voller Herausforderungen liegen hinter den Paaren. Natascha und Mikey ist es gelungen, ihre Ehe zu festigen. Und auch Mishel und Steve wollen ihrer Beziehung eine Chance geben. Hayley und David haben einiges dazugelernt und möchten ebenfalls ihr Glück miteinander versuchen. Nur bei Amanda und Tash hängt der Haussegen nach wie vor schief.
