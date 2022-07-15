Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Am Scheideweg

sixxStaffel 7Folge 25vom 15.07.2022
Am Scheideweg

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 25: Am Scheideweg

65 Min.Folge vom 15.07.2022Ab 12

Während Aleks und Ivan noch die Ereignisse der letzten Dinnerparty verdauen, herrscht auch bei Kasey und Drew dicke Luft. Zwei weitere Paare schweben hingegen auf Wolke sieben: Sowohl Michael und Stacey als auch Seb und Lizzie können die Finger nicht voneinander lassen. Doch am Ende des Abends müssen sie dennoch von zwei Menschen Abschied nehmen.

