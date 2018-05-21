Der langersehnte HeiratsantragJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Tatsächlich Liebe?!
Folge 2: Der langersehnte Heiratsantrag
45 Min.Folge vom 21.05.2018Ab 6
Pierre fand seine große Liebe Sarah nicht in der Sendung, sondern im Anschluss an seine Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Die beiden wollen gerne heiraten, doch bislang machte keiner dem anderen einen Antrag. Nun nimmt Pierre die Sache in die Hand. Und: Das Traumpaar Ramona und Stefan feiert seinen ersten Hochzeitstag auf Schloss Neuenstein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick