Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 2: Erste Annäherungen
47 Min.Ab 6
Eventmanagerin Shareen fiebert ihrer Hochzeit mit David entgegen. Für die Heiratsvermittler ist das Paar das perfekte Match. Doch wie reagieren die beiden, wenn sie sich zum ersten Mal vor dem Traualtar begegnen? Derweil lassen Michelle und Owen ihre Hochzeit am nächsten Morgen noch einmal Revue passieren. Die Frischvermählten nutzen ihre gemeinsame Zeit, um sich Stück für Stück besser kennenzulernen.
