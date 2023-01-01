Liebe in Zeiten des LockdownsJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 3: Liebe in Zeiten des Lockdowns
47 Min.Folge vom 01.01.2023Ab 6
Michelle und Owen fühlen sich immer mehr zueinander hingezogen und auch Shareen und David sind sich nähergekommen. Im nächsten Schritt sollen die Paare zusammenziehen. Doch wie werden sie zusammen den Alltag meistern? Außerdem bekommen die Eheleute die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns zu spüren. Sind ihre Gefühle dennoch stark genug für eine gemeinsame Zukunft?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick